Стало известно, когда начнет действовать второй пакет санкций США против России по «делу Скрипалей»

Второй пакет антироссийских санкций США в связи с «делом Скрипалей» вступит в силу 26 августа. Это следует из официального уведомления Госдепартамента, размещенного в пятницу в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Этот документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры начнут действовать. Согласно уведомлению, решение о введении этих рестрикций было принято госсекретарем США Майклом Помпео еще 29 марта.

Речь идет о санкциях, о которых было объявлено в начале августа Белым домом и Госдепартаментом, а не о каких-либо дополнительных ограничениях сверх этого.

Ранее Госдеп неоднократно заявлял, что ограничительные меры в рамках второго пакета по «делу Скрипалей» начнут действовать «19 августа или около того». Затем Министерство финансов США уточнило, что определенная часть этих рестрикций вступит в силу «после 26 августа». При этом ни внешнеполитическое, ни финансовое ведомство США прежде не поясняли, что в конечном счете Вашингтон принял решение ввести в действие после 26 августа все санкции второго пакета, а не просто часть из них.

Нынешнее уведомление в Федеральном реестре подтверждает, что весь второй пакет вступает в силу 26 августа.

Напомним, что в августе прошлого года американская администрация применила первый пакет санкций в отношении России по «делу Скрипалей». Вашингтон ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений.

Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, который предусматривает использование второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что американские власти уже подготовили второй пакет санкций и ждут решения Белого дома на этот счет.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся второй волны рестрикций. Позднее Госдепартамент объявил, что дополнительные меры будут включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.