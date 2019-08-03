Стала известна зарплата Зеленского на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский получает заработную плату 28 тыс. гривен в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на управление делами главы государства.
По данным издания, в июне Зеленский получил зарплату в размере должностного оклада (28 тыс. гривен), из которых были уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен.
«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что такую же зарплату в 28 тыс. гривен получал бывший президент страны Петр Порошенко.
В мае стало известно, что Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал-95», пока занимает должность главы государства. Однако он будет получать роялти за продукты, созданные компанией в течение 15 лет.
Тогда же один из совладельцев «Квартала» Сергей Шефир заявил, что Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. По его словам, если Зеленский захочет вернуть свою долю через пять лет, то получит ее обратно.
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