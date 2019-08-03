В школе в Германии более сотни детей заразились туберкулезом

В немецком городе Бад-Шёнборн 109 учеников и сотрудников местной школы заразились туберкулёзом. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Deutsche Welle.

«В общей сложности заражены 109 учеников, учителей и других работников школы», - говорится в сообщении.

Активная форма болезни была выявлена у четырёх человек, двое из которых - ученики. Они были отправлены в карантин и проходят лечение. Остальные зараженные оказались носителями скрытой формы, то есть не могут заразить других.

Как отмечает издание, в начале июля у двух детей в двух разных школах в Бад-Шёрнборне был обнаружен активный туберкулёз. С тех пор число инфицированных продолжало расти.