Зеленский собирается победить эпидемию туберкулеза до 2030 года

Украина намерена победить эпидемию туберкулёза к концу текущего десятилетия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«COVID-19 — не повод забывать о других заболеваниях. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Украина, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций, намерена преодолеть эпидемию болезни к 2030 году. В Украине заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 30% в прошлом году», — отметил Зеленский в Twitter.
Как сообщалось, 11 марта в Украину поставили новую партию вакцин против туберкулеза (БЦЖ).
«Вакцины БЦЖ уже в Украине. На закупку вакцины выделили 1,717 млн грн за счет средств госбюджета 2018 года. Доставку обеспечили в ЮНИСЕФ. Первая партия, которая уже поступила, составляет 450 тыс. доз. Мы ожидаем вторую партию на 640 тыс. доз через некоторое время», — заявила по этому поводу замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.
Она отметила, что соответствующим приказом Минздрава вакцины была распределены на 24 области и Киев.
Отметим, что ранее европейское региональное бюро ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подготовили доклад о положении с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ. В нем делается вывод, что несмотря на общее снижение присутствия этого заболевания, достижение цели — искоренение туберкулеза к 2030 году — на сегодняшний день представляется маловероятным.
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