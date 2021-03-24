Зеленский собирается победить эпидемию туберкулеза до 2030 года

Украина намерена победить эпидемию туберкулёза к концу текущего десятилетия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«COVID-19 — не повод забывать о других заболеваниях. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Украина, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций, намерена преодолеть эпидемию болезни к 2030 году. В Украине заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 30% в прошлом году», — отметил Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, 11 марта в Украину поставили новую партию вакцин против туберкулеза (БЦЖ).

«Вакцины БЦЖ уже в Украине. На закупку вакцины выделили 1,717 млн грн за счет средств госбюджета 2018 года. Доставку обеспечили в ЮНИСЕФ. Первая партия, которая уже поступила, составляет 450 тыс. доз. Мы ожидаем вторую партию на 640 тыс. доз через некоторое время», — заявила по этому поводу замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

Она отметила, что соответствующим приказом Минздрава вакцины была распределены на 24 области и Киев.

Отметим, что ранее европейское региональное бюро ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подготовили доклад о положении с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ. В нем делается вывод, что несмотря на общее снижение присутствия этого заболевания, достижение цели — искоренение туберкулеза к 2030 году — на сегодняшний день представляется маловероятным.