Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в ГПУ для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, экс-заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов и совладелец инвестгруппы ICU Константин Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков.
«В части дела ICU, которое было задействовано в сделке между Аграрным фондом и одним из банков, в результате чего средства в сумме 150 млн грн были фактически разворованы, руководитель группы прокуроров Кизь усматривает достаточность собранных доказательств», — сказал генпрокурор в видеокомментарии, опубликованном на Ютуб-канале Генпрокуратуры.
«Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах... господин Стеценко — это заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который обслуживал эту сделку», — сказал Луценко, отметив, что эти три гражданина вызваны к следователю для уведомления о подозрении. «Если они не придут, подозрения пойдут другим путем — через почту на адрес проживания», — добавил он.
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