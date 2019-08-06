Войти
Волкер направил официальный запрос на встречу с Сурковым
мирный процесс
Волкер направил официальный запрос на встречу с Сурковым
Лукашенко подписал указ о проведении в стране парламентских выборов
соседи
Лукашенко подписал указ о проведении в стране парламентских выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина как можно скорее провести встречу в «нормандском формате»

223
Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина как можно скорее провести встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

«...я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что во вторник четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших героев.

«Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — констатировал президент.

Глава государства заверил, что Украина не прекратит работать над прекращением боевых действий «и не оставит без ответа ни одной атаки на наших военных».

«Украина обязательно будет единой и мирной», — выразил убеждение Зеленский.

Как сообщалось, с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. В частности, по имеющейся в пресс-центре Минобороны информации, в 10.20 вблизи Павлополя Волновахского района Донецкой области боевики осуществили обстрел украинских позиций из РПГ.

Читайте также: На фестиваль в Одессу Зеленские летали за свой счет самолетами МАУ

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил обстоятельства гибели украинских военных. По его информации, бойцы 36-й бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики неожиданно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

«Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания», — написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook и выразил соболезнования родным и близким погибших.

нормандский формат, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016