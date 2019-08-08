В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет. Соответствующие условия предлагает местный Nordea Bank Abp, сообщает Bloomberg.
Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. В другом датском банке — Jyske Bank — объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой. Таким образом, ипотечник будет получать проценты по кредиту от банка, говорится в заметке.
Снижение ставок до столь низкого уровня может подтолкнуть рост цен на жилую недвижимость в Дании, считают аналитики Bloomberg. «Это хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье», — заявила главный аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн.
Банки Швейцарии также начали выдавать кредиты заемщикам по отрицательной ставке. Льготные условия доступны тем, кто берет большую сумму на короткий срок. В число стран с самыми низкими ставками по жилищным кредитам также входят Финляндия, Япония и Аргентина.
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