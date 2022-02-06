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Замаскированная бедность. Украинцы вынуждены все чаще брать в долг

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Замаскированная бедность. Украинцы вынуждены все чаще брать в долг

Рост средней зарплаты и рост ВВП подаются в качестве главных экономических достижений правительства за прошлый год. Однако, они, во-многом, остаются исключительно поводом для провластного пиара. В реальности же для многих домохозяйств в Украине ситуация ухудшается, а не улучшается.

52,8% граждан Украины считают, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года.

По данным опроса, немного более трети респондентов (38,5%) ответили, что материальное положение их семьи не изменилось и только 7,8% считают, что оно улучшилось.

Гражданам не хватает денег, которые они зарабатывают, что вынуждает их все глубже и глубже залазить в долговую кабалу. Это подтверждают и цифры статистики.

За 2020-2021, т.е. за два первых года президентства Владимира Зеленского, количество должников, внесенных в соответствующий Единый реестр выросло в 1,7 раза или на 2,7 млн человек до 6,6 млн. Учитывая, что в Украине по данным Госстата функционирует 14,7 млн домохозяйств, то можно сделать вывод, что почти каждое второе (45%) из них имеет долги какого-либо рода.

Причем если прирост числа должников в 2020 году в 1,2 млн душ еще как-то можно было объяснять кризисом, вызванным пандемией, то соответствующие еще 1,5 млн, зафиксированные в 2021 — когда власти трубят об экономическом росте — на Covid-19 уже не спишешь.

Регистрация гражданина в Едином реестре должников достаточно неприятная мера, она может повлечь за собой существенные ограничения. Так, некоторым украинцам из-за долгов могут запретить выезжать из страны, некоторым могут блокировать средства на банковских счетах. Также из-за официальных долгов гражданам могут запретить покупать и продавать автомобили, недвижимость и другое имущество. Кроме того, речь идет также о взыскании задолженности по всем официальным доходам.

В 2021 году реестр должников пополнялся в первую очередь теми, кто не может расплатится по взятому кредиту (+0,6 млн человек), имеет долги за коммуналку (140 тыс. домохозяйств), не оплатил штрафы за административные правонарушения (+285 тыс долгов).

Среди тех, кто внесен в указанный реестр больше всего граждан, имеющих долги перед банками, учреждениями, компаниями и организациями — 1,8 млн (27% от общего числа), взыскание средств в пользу госбюджета — 1,6 млн (25%), а также штрафы за нарушение правил дорожного движения — 1,3 млн (20%).

От получки до получки

В надежде поправить свое материальное положение сограждане берут «быстрые» потребительские кредиты, известные заоблачными ставками.

Долги украинцев по быстрым кредитам достигли превысили 15 млрд грн по состоянию на начало октября 2021, это данные НБУ. За 9 месяцев 2021 года, последние имеющиеся данные, микрофинансовые организации выдали физлицам 10,8 млн. быстрых кредитов (что на четверть больше чем в аналогичном периоде прошлого года) на сумму 48 млрд. грн. При этом почти 70% кредитов выдаются на срок до 31 дня. Т.е. население нуждается в деньгах все больше и реально «перехватывает до получки».

Платить всю жизнь

В долговую кабалу попадают не только самые бедные украинцы. «Средний класс» тоже наращивает долги — здесь берут в долг на крупные покупки, которые не могут себе позволить, несмотря на якобы высокие зарплаты.

Всего за первые 11 месяцев 2021 года банки выдали 9,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.

Средняя сумма договора в 2021 году находилась около 800-825 тысяч гривен. Население берет такие кредиты по средневзвешенным эффективным ставкам 15 — 16% на первичном рынке и 13-14% — на вторичном.

Отметим, что ставка в 14% удваивает тело кредита за 5 лет. Так что, очевидно, что кредитуются по таким ставкам не от хорошей жизни. Можно предположить, что некоторым придется платить по этим кредитам всю жизнь.

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На этом фоне не удивительно, что население не ценит достижения власти. Большинство опрошенных Центром Разумкова (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, и только 8,4% опрошенных — что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).

Только 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на востоке Украины, а 5,9% — пандемию коронавируса.

долги, кредит, ипотека
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