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Спикер Сейма Польши уходит в отставку после скандала с авиаперелетами

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Спикер Сейма Польши уходит в отставку после скандала с авиаперелетами

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский объявил об отставке в результате скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете.

Об этом сообщает УП со ссылкой на RMF 24.

Кухциньский, один из ведущих членов партии власти «Право и справедливость», сообщил, что уйдет с поста в пятницу, 9 августа. Его заявление прозвучало на следующий день после встречи с партийным руководством в среду.

Глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский заявил, что решение спикера уйти в отставку является доказательством позиции партии «слушать поляков и служить Польши».

Польские СМИ и оппозиционная партия «Гражданская платформа» установили, что с марта 2018 году до июля 2019 Кухциньский часто летал правительственными самолетами между Варшавой, где он работает, и Жешувом, городом на юго-востоке Польши, где он живет.

Утверждается, что Кухцинський более 100 раз использовал правительственный самолет для частных полетов, иногда вместе с семьей и некоторыми членами партии власти.

Оппозиция призвала его к отставке, однако сам Кухцинський ранее заявлял, что «рейсы были необходимой частью его работы». Он подчеркнул, что все его действия соответствовали польскому законодательству.

В среду прокурор в Варшаве сообщил, что проводится проверка на предмет возможных нарушений в связи с полетами Кухцинського.

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По информации Onet, стоимость рейсов спикера Сейма вообще стоила польским налогоплательщикам 4 миллиона злотых (928 000 евро).

Частые полеты Кухцинського является потенциальной проблемой для партии власти накануне парламентских выборов этой осенью.

Польша, сейм Польши, Марек Кухциньский
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