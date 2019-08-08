Войти
Зеленский обещает за 5 лет привлечь $20 млрд в инфраструктуру
инвестиции
Зеленский обещает за 5 лет привлечь $20 млрд в инфраструктуру
Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак
медицина
Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Реформа экологического налога ускорит модернизацию на 10 лет, – эколог

292
Реформа экологического налога ускорит модернизацию на 10 лет, – эколог

Украине необходима реформа экологического налога с тем, чтобы собранные с предприятий средства направлялись на устранение причины загрязнения окружающей среды, а не на борьбу с ее последствиями. Приоритетом для государства должна стать модернизация промышленных предприятий.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал Владислав Антипов, генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий.

По словам Антипова, ежегодно промышленные предприятия перечисляют в бюджеты разных уровней порядка 5 млрд грн. Но на реальные экологические мероприятия расходуется в лучшем случае 25% от этой суммы.

«Мы должны эффективно тратить государственные средства, полученные от уплаты экологического налога. Наша позиция состоит в том, что деньги должны быть направлены на экологическую модернизацию, а не распыляться в различных уровнях бюджетов, в регионах на непонятные какие-то затраты, на содержание управленческих штатов, армии госчиновников. Они должны направляться непосредственно на предприятия», — отметил Антипов.

Он также сообщил, что на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта с разным видением того, как должна проходить будущая реформа.

«Один из них предполагает создание специального фонда, в который будут зачисляться эти деньги и оттуда тратиться каким-то образом. Второй предлагает создать автоматический механизм, по которому деньги будут направляться на природоохранные мероприятия конкретно в тех местах, где они необходимы. Ведь можно бороться со следствием, постоянно подкрашивая, подбеливая, что-то чистя. А можно ликвидировать причину. И для государства гораздо выгоднее ликвидировать причину: заниматься экологической модернизацией предприятий и туда направлять доступные ресурсы», — подчеркнул Антипов.

Читайте также: Дело «Роттердам+»: экс-глава НКРЭКУ Вовк отреагировал на обвинения

Эксперт убежден: при условии прозрачного автоматического распределения экологического налога между промышленными предприятиями и строгой публичной отчетности по поводу того, на что были потрачены выделенные государством средства, подобная реформа может существенно улучшить экологическую ситуацию в Украине.

«Параллельно нужно стимулировать и промышленные предприятия направлять собственные ресурсы в этом направлении. Но повышение эффективности экологического налога позволит дать мощный толчок в направлении экологической модернизации и ускорить ее, думаю, лет на 5-10», — отметил Антипов.

экологический налог, Вячеслав Антипов
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016