Войти
Зеленский обещает за 5 лет привлечь $20 млрд в инфраструктуру
инвестиции
Зеленский обещает за 5 лет привлечь $20 млрд в инфраструктуру
Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак
медицина
Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Дело «Роттердам+»: экс-глава НКРЭКУ Вовк отреагировал на обвинения

655
Дело «Роттердам+»: экс-глава НКРЭКУ Вовк отреагировал на обвинения

Дело НАБУ по формуле «Роттердам+» является медийно-юридическим пузырем и свидетельствует о политическом преследовании бывших членов НКРЭКУ. Об этом написал экс-руководитель НКРЭЕКУ Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

«Дело „Роттердам+“ является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследование считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинения. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства — это все свидетельствует о политическом характер преследования», — написал Волк.

По мнению экс-руководителя НКРЭКУ, НАБУ не может себе позволить признать ничтожность и бесперспективность расследования, которое они проводят уже третий год подряд по формульному подходу к ценообразованию на энергетический уголь. Поэтому сейчас решили объявлять подозрения вместо закрытия дела.

«Последние однотипные статьи в СМИ на тему „Роттердам+“ рассматриваю исключительно как попытку создать представление у общества о „железных“ доказательствах виновности. Убежден в победе в открытом состязательном процессе и защите репутации Комиссии, репутации всех коллег и собственной», — подчеркнул Волк

Он также обратил внимание, что детективов НАБУ не заинтересовала аналогичная формула на ценообразование на природный газ для населения, известная как «Дюссельдорф+».

«Чтобы подчеркнуть абсурдность действий НАБУ — прошу журналистов узнать, будут ли встречать миссию МВФ с подозрениями (и состав КМУ) за принятие идентичного ценообразования на природный газ для населения и ТКЭ — хаб с логистикой, усредненный за 12 месяцев („Дюссельдорф+“)? Заранее напомню, УГВ газ не импортирует и была „выгодоприобретателем“ по искаженной логике НАБУ», — написал Волк.

Напомним, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которой цена угля определялась по формуле «цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину» (известная как «Роттердам+») . Формульный подход был введен в условиях потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за агрессии России.

Читайте также: ДТЭК настаивает на законности и экономической обоснованности методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритета

Как сообщалось, в отчете Европейского Энергосообщества, которое проводило аудит деятельности Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в 2018 году, обнародованы конкретные случаи возможного давления на НКРЭКУ. В частности, примером попытки повлиять на НКРЭКУ названы и расследования Национального антикоррупционного бюро Украины касательно формулы «Роттердам+.

«Вышеупомянутые факты необходимо рассматривать как неприкрытое политическое вмешательство в независимость Комиссии и автономное принятия ею решений», — сообщалось в отчете.

НКРЭКУ, Дмитрий Вовк, Роттердам плюс
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016