Дело «Роттердам+»: экс-глава НКРЭКУ Вовк отреагировал на обвинения

Дело НАБУ по формуле «Роттердам+» является медийно-юридическим пузырем и свидетельствует о политическом преследовании бывших членов НКРЭКУ. Об этом написал экс-руководитель НКРЭЕКУ Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

«Дело „Роттердам+“ является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследование считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинения. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства — это все свидетельствует о политическом характер преследования», — написал Волк.

По мнению экс-руководителя НКРЭКУ, НАБУ не может себе позволить признать ничтожность и бесперспективность расследования, которое они проводят уже третий год подряд по формульному подходу к ценообразованию на энергетический уголь. Поэтому сейчас решили объявлять подозрения вместо закрытия дела.

«Последние однотипные статьи в СМИ на тему „Роттердам+“ рассматриваю исключительно как попытку создать представление у общества о „железных“ доказательствах виновности. Убежден в победе в открытом состязательном процессе и защите репутации Комиссии, репутации всех коллег и собственной», — подчеркнул Волк

Он также обратил внимание, что детективов НАБУ не заинтересовала аналогичная формула на ценообразование на природный газ для населения, известная как «Дюссельдорф+».

«Чтобы подчеркнуть абсурдность действий НАБУ — прошу журналистов узнать, будут ли встречать миссию МВФ с подозрениями (и состав КМУ) за принятие идентичного ценообразования на природный газ для населения и ТКЭ — хаб с логистикой, усредненный за 12 месяцев („Дюссельдорф+“)? Заранее напомню, УГВ газ не импортирует и была „выгодоприобретателем“ по искаженной логике НАБУ», — написал Волк.

Напомним, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которой цена угля определялась по формуле «цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину» (известная как «Роттердам+») . Формульный подход был введен в условиях потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за агрессии России.

Как сообщалось, в отчете Европейского Энергосообщества, которое проводило аудит деятельности Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в 2018 году, обнародованы конкретные случаи возможного давления на НКРЭКУ. В частности, примером попытки повлиять на НКРЭКУ названы и расследования Национального антикоррупционного бюро Украины касательно формулы «Роттердам+.

«Вышеупомянутые факты необходимо рассматривать как неприкрытое политическое вмешательство в независимость Комиссии и автономное принятия ею решений», — сообщалось в отчете.