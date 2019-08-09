ЕС решает, что делать с паспортами РФ, выданными на Донбассе

В Евросоюзе разрабатывают «единые рекомендации» по «идентификации и возможному непризнанию» паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, предоставленном DW.
Эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних действий и в координации с представительствами ЕС в Киеве и Москве.
Руководство также будет касаться вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представителя ЕС напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого отдельного государства-члена Евросоюза.
Ранее Литва и Эстония заявили, что не признают такие паспорта.
Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.
Также сообщалось, что Канада закроет въезд украинцам Донбасса с российскими паспортами.
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