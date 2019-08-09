Помощник вице-премьера Италии ездил в Москву не менее 14 раз

Бывший спикер вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини — Джанлука Савоини, которого подозревают в попытке договориться о нелегальном финансировании из России для партии власти «Лига», в 2018 году летал в Москву не менее 14 раз.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, BuzzFeed и Bellingcat.

«В новом совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BuzzFeed News удалось установить серию подозрительных поездок Савоини и другого советника Сальвини Клаудио Д’Амико, которые в течение последних двух лет попеременно летают в Москву с такой частотой, будто бы ведут какой-то челночный бизнес. В одном только 2018 году Савоини летал в Москву как минимум 14 раз. Но никакого видимого бизнеса, требующего стольких поездок, ни у Савоини, ни у Д’Амико нет», — говорится в публикации.

18 октября 2018 года в «Метрополе» в Москве прошла встреча, в которой участвовали два итальянца и три россиянина. Переговоры, часть которых попала на аудио, касались сделок по поставкам нефти, организованных таким способом, чтобы часть средств — десятки миллионов евро — досталась партийной казне, с тем чтобы помочь «Лиге Севера» на выборах в Европарламент. По результатам тех публикаций итальянская прокуратура начала расследование, Савоини и другие два итальянских участника переговоров — юрист Джанлука Меранда и финансовый консультант Франческо Вануччи — подозреваются в участии в коррупционной сделке. Они уже подтвердили факт встречи, но заявили, что сделка так и не состоялась.

Как отмечается, данные о полетах Савоини и Д’Амико Bellingcat получил из базы бронирования авиабилетов. В 2015 году Савоини летал в Россию 5 раз, в 2016-м — 9, в 2017-м — 7 раз, а в 2018-м число его перелетов резко увеличилось.

Итальянская газета La Repubblica сообщала в июле, что 25 сентября прошлого года Савоини также встречался в Риме с Александром Дугиным, крайне правым российским политиком, и что встреча эта состоялась сразу после возвращения Савоини из Москвы. Перелеты подтверждают — 24 сентября он прилетел из Москвы в Рим рейсом SU2404.

Савоини также сфотографировали с Дугиным за день до встречи в Метрополе, 17 октября, а в аудиозаписи встречи он говорит другим итальянским участникам, что «Александр» считает его — Савоини — главным связующим звеном между Италией и Россией.

Как сообщается, Савоини сопровождал Сальвини в нескольких поездках в Россию, включая три поездки между октябрем 2014 года и февралем 2015 года, а также в ноябре 2016 года и марте 2017 года на подписание соглашения о сотрудничестве с «Единой Россией». Также оба итальянца, нарушая украинский закон, летали в аннексированный Крым в 2014 и в 2016 году.

Как минимум в одной из поездок в Крым Сальвини и Савоини сопровождал Клаудио Д’Амико, партнер Савоини по бизнесу (в 2016 году они соосновали в России консалтинговую компанию «Орион»). Как и Савоини, Д’Амико летал в Россию каждые пару недель. И не только в Москву — в одной из своих поездок они вместе летали в Чечню. При этом поездки обоих не отражаются в базе «Мигрант». Это означает либо, что российские власти удалили эти записи из базы, либо, что их встречали на границе и проводили в обход паспортного контроля. Но поскольку в базе нет записей и за 2015 год, а трудно предположить, что тогда уже у Савоини и Д’Амико было столь тесное партнерство с Кремлем, видимо, записи были убраны из базы постфактум.

Также в базе перелетов нет сведений о как минимум двух перелетах Савоини из России в Италию (хотя перелеты в Россию видны), и как минимум в одном случае, когда присутствие Савоини в России можно проследить по его соцсетям, перелетов не видно вообще — это указывает на то что он, вероятно, пользовался бизнес-джетами, которые не видны в системе бронирования.

«Если Савоини действительно предпочитал получать деньги за лоббистские услуги наличными, то становятся понятны и его частые перелеты, и то, почему обратно он предпочитал летать частными рейсами», — говорится в сообщении.

Как известно, прокуратура города Милан ранее вызвала на допрос члена «Лиги» и соратника Сальвини Джанлуку Савоини, который в прошлом году встретился с двумя другими итальянцами и тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в размере порядка $65 миллионов. Поводом для вызова стало сообщение американского издания Buzzfeed о получении аудиозаписи московской встречи и опубликованная им стенограмма, в которой Савоини пытается договориться с россиянами. Сальвини категорически отрицает, что его партия получила какие-то деньги из Москвы, а Савойни пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы.