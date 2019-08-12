NYT выяснила, что в России взорвалась ракета с ядерной установкой

Взрыв 8 августа на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел при испытаниях прототипа ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (кодовое название, принятое НАТО — SSC-X-9 Skyfall). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

Остальных деталей взрыва издание не приводит. О том, что авария могла быть связана с испытаниями частей или технологий для запуска ракеты «Буревестник», сообщали опрошенные Reuters эксперты.

О создании «Буревестника» в прошлом году в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Ракета обладает неограниченным радиусом действия, а траектория ее полета непредсказуема, что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», отмечал глава государства.

«Эта крылатая ракета, которой похвастался Путин, может достичь любого уголка Земли, потому что она частично приводится в действие небольшим ядерным реактором», — говорится в статье NYT.

Газета отмечает, что в недавних докладах Пентагона российские крылатые ракеты с ядерным двигателем упоминались как потенциальная новая угроза. Тем не менее, пишет издание, «первые испытания новых российских крылатых ракет оказались неудачными, и это произошло еще до инцидента на прошлой неделе». Как сообщало издание The Diplomat со ссылкой на разведданные США, с 2016 года, с 2016 года, когда начались испытания «Буревестника», относительно успешным был тест, проведенный в ноябре 2017 года.