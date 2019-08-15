В Турции хотят отменить систему «все включено» в отелях

Торгово-промышленные палаты (ТПП) турецких курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
ТПП города Манавгат в Сиде обратилась в Минтуризма и культуры Турции с просьбой определить районы, где эта система не будет вредить местному бизнесу.
Причиной этого стало то, что, по версии бизнесменов, система «все включено» вредит торговле: туристы, берущие такие путевки, не покидают пределы отелей и не тратят деньги на покупки. Из-за этого у предприятий, ориентированных на туристов, серьезно снижаются доходы. Президент ТПП Аланьи Нури Демир заявил, что в регионе не хватает клиентов у местных ремесленников. По его словам, расходы сектора торговли возросли на 20% по сравнению с показателями 2018 года.
АТОР отмечает, что дискуссию о запрете или ограничении системы «все включено» в турецких отелях поднимают регулярно. При этом представители турецких отелей считают, что причина падения заработка торговцах — не система «все включено». Убытки бизнесмены несут из-за повышения стоимость отдыха в Турции. По данным ассоциации, в 2019 году цены на проживание в турецких отелях поднялись на на 20–30%. «Туристы в этом сезоне есть, и много, но денег „в городе“ и на экскурсии они не тратят. 90% своих средств на отпуск они потратили на отель. Отели в этом году слишком дорогие», — пояснил один из представителей отрасли.
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