IKEA займется развитием технологий «умного дома»

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно инвестировать в создание собственной линии продуктов и технологий для «умного дома». Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Впервые об интеграции цифровых технологии в свою продукцию IKEA объявила в 2012 году, когда был запущен проект IKEA Home smart. За время его существования компания выпустила устройства для беспроводной зарядки, а также создала системы «умного» освещения и «умного» звука.

Согласно заявлению, теперь IKEA будет активнее развивать и финансировать проект, для чего в компании было создано специальное структурное подразделение. Оно станет самым крупным со времени запуска отделения Children’s IKEA, отмечается в релизе.

«IKEA хочет предлагать продукцию, которая может улучшить домашний быт многих людей. Для этого мы должны обратиться к продуктам и решениям, выходящим за рамки привычного представления о домашней обстановке», — приводятся в заявлении слова главы нового подразделения Бьорна Блока.