Украина попала в список крупнейших должников России

Беларусь, Украина и Венесуэла имеют самую большую задолженность перед Россией по государственным кредитам, подсчитал портал РБК на основании открытой информации.

Россия не раскрывает информацию по кредитам, выдаваемым другим государствам. О них становится известно, если РФ подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой. О таких займах рассказывают официальные лица или же информация раскрывается по линии государства-заемщика.

По данным РБК, крупнейшим должником России является Беларусь — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года. Эту информацию порталу сообщил белорусский Минфин.

Второе место по объему задолженности перед Россией занимает Украина — около $3,7 млрд, пишет издание. Сюда входит долг в $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. В конце 2015 года Украина объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон, после чего Россия подала на Украину в английский суд. Отметим, что Украина сейчас этот долг перед Россией не признает и учитывает только долг в $0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов.

Венесуэла — крупнейший должник России за пределами постсоветского пространства, отмечает РБК. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. При этом президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что задолженность Каракаса перед Москвой достигает $3,5 млрд.

Другими крупными заемщиками России являются Куба (объем долга — $3,2 млрд), Бангладеш ($2 млрд) и Кипр ($1,8 млрд).