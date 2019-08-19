Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что интересовался приобретением Гренландии у Дании. Видео общения главы государства с журналистами опубликовал Bloomberg.

По словам Трампа, «стратегически это интересно». Однако он тут же добавил, что данная тема «не номер один в повестке дня».

Американский лидер отметил, что США и Дания — хорошие союзники и Вашингтон защищает Копенгаген, как и «бóльшую часть мира». «По сути, это крупная сделка с недвижимостью», — сказал он. По словам Трампа, владение Гренландией наносит ущерб Дании, которая «теряет почти $700 млн в год».

Президент не исключил, что может обсудить этот вопрос с датскими властями, если посетит королевство на этой неделе.

Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщила The Wall Street Journal.

В настоящее время Гренландия обладает широкой автономией, формально главой государства является датская королева, а в качестве национальной валюты используется датская крона. При этом остров не входит в ЕС в отличие от Дании.