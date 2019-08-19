В Украине почти половина школ находятся в неудовлетворительном состоянии

В Украине около 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии, 10% школ — без туалетов в помещении, а 90% школ полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью, сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
«У нас приблизительно 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии», — сказал он на образовательном форуме «Всеукраинская августовская конференция» в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, по словам Парцхаладзе, на данный момент в 47% школ температура зимой не превышает +16°, 10% школ без туалетов в помещении, 90% школ полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью, 30% сельских школ являются малокомплектными, а в 50% городских школ дети учатся в переполненных учреждениях и есть вторая смена.
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