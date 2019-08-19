Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.

Итак, глобально этот кейс имеет два аспекта: прикладной и философский. Философский аспект заключается в том, что материальным воплощением национальной идеи в глазах украинского чиновничества являются деньги. Именно деньгам подчиняется логика решений и поступков, мировоззренческая парадигма и, как это ни прискорбно, патриотизм. Тренд на бесплатную любовь к Родине среди наших «государственников» не прижился, и ряд коррупционных скандалов последних пяти лет — самое красноречивое тому свидетельство. Да, запасы порванных в патриотическом запале вышиванок и пиджаков нужно постоянно пополнять, но я не помню, чтобы общество акцептовало право т.н. политических элит самостоятельно расширять рамки общих для всех ограничений.

Прикладной аспект Грымчак-гейта заключается в неотвратимости наступления негативных последствий для некоторых связанных с ним чиновников во главе с целым Генеральным прокурором. Юрий Луценко, судя по его поступкам на посту Генпрокурора, как писали ранее в обвинительных заключениях, «после отбывания наказания выводов не сделал, на путь исправления не стал». Его каденция запомнится нам не только заочным приговором Януковичу, из которого странным образом исчезли все экономические статьи, а целой кучей похороненных уголовных производств, безбожным пиаром и фантастическим обогащением в максимально сжатые сроки.

Недавно я рассказывал о том, как Юрий Витальевич мостится на шпагат, пытаясь понравиться одновременно Зеленскому с Трампом, и уже начинает сливать друзей, кумовьев и партнеров ради гарантий безопасности. После задержания НАБУ и СБУ Грымчака Луценко, понимая, какие репутационные и процессуальные последствия будет иметь для него уголовное преследование его многолетнего друга и помощника, сделал с ним то, что ранее неоднократно делал с другими — слил, заявив, что он якобы собственноручно санкционировал операцию. Но на самом деле ничего он не санкционировал, поскольку директор НАБУ Сытник, избегая утечки информации, договорился об этом с начальником Управления специальных расследований ГПУ Горбатюком, который является фактически подотчетным Генпрокурору. Это было сделано как раз для того, чтобы исключить Луценко из перечня посвященных лиц и Горбатюк, который несколько лет находится с ним в системном конфликте, был оптимальной кандидатурой. Именно его подчиненные отработали Грымчака вместе с НАБУ и СБУ.

То есть Генпрокурор отреагировал на ситуацию уже постфактум, но надо отдать должное его очень высокому уровню номенклатурной эквилибристики. По крайней мере в соцсетях Юрию Витальевичу почти удалось произвести впечатление причастности к борьбе с коррупцией без оглядки на связи и регалии. Но лично у меня нет никаких сомнений, что уже завтра с подачи Генпрокурора дело начнут разваливать. Мы неоднократно видели, как Юрий Витальевич меняет маски. Сегодня он — принципиальный антикоррупционер, завтра — придирчивый юрист, который обязательно найдет в производстве процессуальные нарушения, натыкает указаний, развалит, а в фиаско обвинит Сытника с Горбатюком, как это было не раз и не два. Например, очевидное нарушение — это то, что процессуальный надзор в НАБУшных производствах должна осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура, а не Управление спецрасследований ГПУ. КПК портновского образца дает множество возможностей для саботажа, он для этого и сделан.

И вот подошла очередь для самого интересного вопроса: связан ли взяточный бизнес Грымчака с Луценко? Насколько мне известно, именно близость к Генпрокурору делала Грымчака эффективным «решалой» вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь выданное вопреки закону разрешение Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии того, что прокуратура его потом не обжалует либо не откроет уголовное производство. Более того, ранее правоохранители уже интересовались Грымчаком, неоднократно проводилась оперативная разработка, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли ему избегать каких-либо проблем.

Еще одним важным фигурантом скандала может стать Анжела Стрижевская — заместитель Генпрокурора, его доверенное лицо в ГПУ, ведь взятка для чиновников Минкульта это лишь один из эпизодов в деле. Грымчак обещал бизнесменам не только помочь с разрешениями на строительство, но и получить необходимое им судебное решение. Для этого он планировал обратиться к Стрижевской, чтобы она повлияла на председателя гражданского Кассационного суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, должен был повлиять на судей этого же суда. Итак, под подозрением сейчас не только кум и друг Генпрокурора, но и его заместитель. СМИ утверждают, что объектом сделки Грымчака была застройка участка по адресу Набережное шоссе, 25, где находится ресторан «Queen», принадлежащий российской сети «Bulldozer Group». Именно этот ресторан фигурирует в скандале со свадьбой сына Луценко. Здание ресторана «Queen» находится с одной стороны от станции метро «Днепр», с другой рынок «Рыбак», территорию которого в 2007 году сдали в аренду «Катран-К». В декабре 2018 «Катран-К» подавало в Министерство культуры документы для согласования историко-градостроительного обоснования, однако Минкульт отказал фирме. Скорее всего, застроить рынок планировали соседи — «Bulldozer Group». Выглядит так, будто владельцы ресторана сначала пришли к Генпрокурору, а уж он поручил дело доверенному человеку Грымчаку. Поэтому в деле и возникла Стрижевская, которая якобы должна была по согласованию с Луценко решить проблемы с судами.

Задержание Грымчака свидетельствует в частности о том, что НАБУ не просто не обращает внимания на Генпрокурора и его окружение, но и подбирается к нему самому. Ведь кто-то должен дать ответ на вопрос законности происхождения состояния семьи Луценко и раскрыть схемы, в которых она задействована. Думаю, теперь это вопрос времени, ведь дерзость, с которой государственные деятели Луценки строили свою бизнес-империю, впечатляет.

Группа предприятий семьи генпрокурора на сегодня насчитывает почти два десятка компаний, которые работают по нескольким направлениям. В частности Луценки вледеют салоном красоты «Бел фам», многочисленными объектами недвижимости, которую сдают в аренду, и самое главное — лесозаготовительными предприятиями. Это направление семейного бизнеса возникло именно в период работы Юрия Луценко в ГПУ. Секрет прибыльности этого бизнеса заключается в том, что ценные пиломатериалы вывозятся из Украины под видом дров. То есть эшелоны дров из Украины, попадая в Венгрию, Румынию и Австрию, оказываются ценными породами древесины, из которых производят элитную мебель. И, конечно, правоохранители не очень хотят лезть в генпрокурорские гешефты. При таких условиях доходность бизнеса становится просто фантастической. Большая часть лесного бизнеса оформлена на сына генпрокурора — Александра Луценко.

Например, ООО «ВЕАР» — лесоперерабатывающие предприятие в родной для Луценко Ровенской области, экспортирующее продукцию в Словакию и Турцию. В Белой Церкви работает еще одно предприятие сына Луценко — ООО «ГРАНДВУД ГРУПП». Киевское ООО «НИР ТУН», где является собственником Луценко-младший, занимается лесозаготовкой и оптовой торговлей лесоматериалами. Руководителем компаний, которые поставляют лесоматериалы в Корею, Германию, Сербию и Израиль является некий Виталий Морозюк. Морозюк — это такой себе луценковский Курченко. В прошлом он руководил семейным салоном красоты, а также ООО «УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ», фигурировавшим в коррупционном скандале по поводу поставок услуг мобильной связи по завышенным ценам в бытность Луценко главой МВД. Сегодня Морозюк возглавляет ООО «КОМПАНИЯ «ТИМБЕР ТРЕЙД»- поставщика древесины в ряд зарубежных стран. Бенефициаром этой компании также является Александр Луценко. Впрочем, похоже, что официально оформленные на сына Генпрокурора компании лишь вершина айсберга. Например, ООО «Тимбер Трейд» имеет тот же номер телефона, и ООО «Эл-Гипс», которое также торгует лесоматериалами оптом. Что, куда, в каких объемах экспортируют компании сына Луценко, сколько налогов при этом не попадает в госбюджет?

Источники в правоохранительных органах утверждают, что несмотря на высокую «крышу», вся необходимая информация о бизнесе Александра Луценко уже аккумулирована и ждет отставки его высокопоставленного отца. К которому, как говорят, также есть куча вопросов, например, по поводу весьма удивительного краха экономических дел ГПУ, по игорному бизнесу, по тому же Грымчаку и другим моментам.

Надеюсь, Юрий Витальевич не выбросил и не потерял свою чашку из СИЗО, которой он так любил щеголять перед журналистами. Что-то мне подсказывает, что она еще может ему пригодиться.

Источник