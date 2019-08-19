В кабинете замгенпрокурора нашли несанкционированную «прослушку»

Несанкционированные прослушивающие спецсредства были обнаружены в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской были обнаружены в субботу, 17 августа, в Генпрокуратуре увязывают этот факт с делом о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
«В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель — Анжела Стрижевская — является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Сытнику», — написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбук в понедельник.
По ее словам, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей Генпрокуратуры необходимо разрешение от заместителя генпрокурора либо от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно было быть разрешение от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей генпрокурора, генпрокурор или руководитель САП такую «прослушку» не санкционировал, указала Сарган.
По факту обнаружения несанкционированной «прослушки» в кабинете замгенпрокурора СБУ зарегистрировано уголовное производство.
Пресс-секретарь генпрокурора также сообщила, что утром во вторник, 20 августа, в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Сытника за нарушение им ограничений при получении подарков (речь идет об отдыхе на одной из охотничьих баз в Ровенской области). Суд должен заслушать свидетелей стороны обвинения и стороны защиты. Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда Киева для видеоконференции с Сарненским судом.
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