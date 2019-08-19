Войти
Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии
резонанс
Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии
Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся
мирный процесс
Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В кабинете замгенпрокурора нашли несанкционированную «прослушку»

284
В кабинете замгенпрокурора нашли несанкционированную «прослушку»

Несанкционированные прослушивающие спецсредства были обнаружены в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской были обнаружены в субботу, 17 августа, в Генпрокуратуре увязывают этот факт с делом о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

«В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель — Анжела Стрижевская — является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Сытнику», — написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбук в понедельник.

По ее словам, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей Генпрокуратуры необходимо разрешение от заместителя генпрокурора либо от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно было быть разрешение от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей генпрокурора, генпрокурор или руководитель САП такую «прослушку» не санкционировал, указала Сарган.

По факту обнаружения несанкционированной «прослушки» в кабинете замгенпрокурора СБУ зарегистрировано уголовное производство.

Читайте также: В «Токио Стар» во время пожара было 28 иностранцев

Пресс-секретарь генпрокурора также сообщила, что утром во вторник, 20 августа, в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Сытника за нарушение им ограничений при получении подарков (речь идет об отдыхе на одной из охотничьих баз в Ровенской области). Суд должен заслушать свидетелей стороны обвинения и стороны защиты. Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда Киева для видеоконференции с Сарненским судом.

ГПУ, прослушка, Анжела Стрижевская
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 августа 2019
Воскресенье, 18 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, моралистах и рационализме

В Украине большинство ненавидит олигархов. Но так ли это рационально? Все действительное – разумно, говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - единственно возможный и относительно эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Туда ли растем?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%. Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо. Потому что рост некачественный и неустойчивый.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016