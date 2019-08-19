В «Токио Стар» во время пожара было 28 иностранцев

В одесской гостинице «Токио Стар» во время пожара 17 августа находились 28 иностранных граждан. Городские власти Одессы предоставили им всю необходимую помощь.
Об этом отчитался на аппаратном совещании заместитель председателя Одесского городского совета Павел Вугельман, сообщает Укринформ.
«Среди жителей отеля „Токио Стар“ находились 28 иностранных граждан. Среди них граждане Беларуси, Турции, Вьетнама, Литвы, США, Кипра, Бельгии, Польши, Швеции, Ирана, Ирака, Франции», — сообщил Вугельман.
Всем иностранцам была предоставлена возможность осуществить международные телефонные звонки. Об их состоянии и потребности сообщили соответствующие дипломатические учреждения и МИД Украины.
Гражданину США обеспечили трансфер в аэропорт и помощь в изменении билетов по маршруту движения. Двум гражданам Ирана и Турции помогли восстановить документы, утраченные во время пожара.
Городской голова Геннадий Труханов отметил, что среди пострадавших есть также гражданин Сьерра-Леоне, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Для общения с украинскими врачами ему оперативно обеспечили переводчика с французского.
Кроме того, среди эвакуированных во время пожара была пожилая пара из Беларуси, которая долго собирала средства на празднование юбилея семейной жизни именно в Одессе. Им обеспечена возможность проживания в другом одесском отеле.
Напомним, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек, 10 пострадавших госпитализированы. По состоянию на 19 августа идентифицированы тела шестерых погибших. Среди них — пять украинцев и гражданка Австралийского Союза.
Владельцу гостиницы «Токио Стар» Вадиму Черному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).
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