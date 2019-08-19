Трамп обвинил Google в манипуляциях на выборах в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.

«Вау, только что вышел доклад! Google манипуляциями добавил от 2,6 миллиона до 16 миллионов голосов за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года! Это публикует сторонник Клинтон, не Трампа! На Google надо подать в суд. Моя победа была дальше больше, чем думали!» — написал Трамп в Twitter.

Президент США не пояснил, какой доклад он имеет в виду, хотя поставил ссылку на правую организацию Judicial Watch.

Официальные данные свидетельствуют, что Клинтон набрала примерно на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, но проиграла выборы, поскольку те проводятся по двухступенчатой системе, и в них важно выигрывать выборщиков от штатов, а не общее голосование по стране.

Трамп уже не раз обвинял технологические компании в том, что они поддерживали Клинтон. Он также утверждал, что Клинтон «приписали» миллионы голосов в дружественных штатах, однако не предоставлял доказательств.