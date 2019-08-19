Трамп обвинил Google в манипуляциях на выборах в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
«Вау, только что вышел доклад! Google манипуляциями добавил от 2,6 миллиона до 16 миллионов голосов за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года! Это публикует сторонник Клинтон, не Трампа! На Google надо подать в суд. Моя победа была дальше больше, чем думали!» — написал Трамп в Twitter.
Президент США не пояснил, какой доклад он имеет в виду, хотя поставил ссылку на правую организацию Judicial Watch.
Официальные данные свидетельствуют, что Клинтон набрала примерно на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, но проиграла выборы, поскольку те проводятся по двухступенчатой системе, и в них важно выигрывать выборщиков от штатов, а не общее голосование по стране.
Трамп уже не раз обвинял технологические компании в том, что они поддерживали Клинтон. Он также утверждал, что Клинтон «приписали» миллионы голосов в дружественных штатах, однако не предоставлял доказательств.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016