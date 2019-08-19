Трамп призвал ФРС понизить ставку на 1 пункт

Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.). Об этом сообщает Интерфакс.
«Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС — Ред.) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!», — написал Трамп в соцсети Twitter.
«Наш доллар так силен, что, к сожалению, это вредит другим странам. Ставка Федрезерва должна быть снижена как минимум на 100 базисных пунктов за довольно короткий период, возможно, в сочетании с некоторым количественным смягчением. Если это случится, наша экономика станет еще лучше, и мировая экономика получит быструю и большую помощь. Это хорошо для всех!».
Ранее Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот.
ФРС снизила ставку на прошлом заседании на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года. Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября, и участники рынка уверены в дальнейшем уменьшении ставки, причем некоторые ожидают сокращения сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75% годовых.
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