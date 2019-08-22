Украинские банки за 7 месяцев увеличили чистую прибыль в 3,7 раза

Платежеспособные банки Украины за январь-июль 2019 года получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил Национальный банк Украины в четверг.
Согласно его данным, доходы банков в текущем году выросли на 30% – до 141,4 млрд грн, тогда как расходы - на 6%, до 104,7 млрд грн.
С учетом ранее обнародованных данных, в июле чистая прибыль украинских банков выросла в 3,8 раза – до 5,69 млрд грн: доходы увеличились на 23,1% – до 20,34 млрд грн при сокращении расходов на 2,5% – до 14,65 млрд грн.
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