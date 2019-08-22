Наиболее дешевый вариант покупки угля – по формуле «Роттердам+», - Иван Плачков

Формула Роттердам+ дает самую низкую цену угля на сегодня. Об этом заявил Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.
По мнению эксперта, сейчас нужно оперативно закупать уголь, и наиболее дешевый вариант на данный момент — по формуле «Роттердам+». Плачков отметил, что к такому же выводу пришли и участники совещания у президента по вопросам энергетики и подготовки к отопительному сезону. «На электростанциях угля нет. Если в прошлом году было 1,5 миллиона, сейчас 700 тысяч. И как мы входить будем в зиму, трудно себе представить», — сообщил Плачков Украинским Новостям.
«Сейчас надо фрахтовать уголь. Это надо или в Колумбии, я не знаю, в Южной Африке, в Америке покупать. А то, что на последнем совещании сказали: снижайте тарифы и закупайте уголь, обеспечьте склады, — это две несовместимые директивы, так не бывает», — полагает Плачков.
Напомним, ранее Иван Плачков прогнозировал, что действия НАБУ по делу «Роттердам+» могут привести к возникновению в стране дефицита угля и кризиса в энергоотрасли.
Энергоэксперт Юрий Корольчук, комментируя совещание с участием президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка, заявил, что уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле импортного угля из ЮАР, США или Колумбии.
Эксперт Кирилл Сазонов полагает, что новому правительству придется вернуться к формуле «Роттердам+», поскольку закупать по ней уголь дешевле.
Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам +» прекратилось.
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