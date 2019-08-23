Apple выпустит три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg. Одними из первых должны появиться три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones должны заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
По данным Bloomberg, ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G, однако получат быстрые процессоры Apple A13, возможность реверсивной беспроводной зарядки и новые камеры для съемки сверхширокоугольных фото и видео. Отмечается также, что в новых iPhone будет существенно улучшено качество записи видео, кроме того, появится функция редактирования видео (в том числе применения эффектов, кадрирования и т.д.) в реальном времени во время записи.
Размеры новых смартфонов останутся такими же, как у предшественников, однако их обещают сделать прочнее и повысить их водонепроницаемость.
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки. Увеличится и экран самого дешевого из iPad (c 9,7 до 10,2 дюйма), более дорогие модели сохранят экраны в 11 и 12,9 дюйма, зато получат улучшенные камеры и более быстрые процессоры.
Наушники AirPods, по данным Bloomberg, планируют сделать водонепроницаемыми и добавить в них функцию шумоподавления. Что касается «умных» часов Apple Watch, то в них планируют только обновить программное обеспечение и добавить новые корпуса.
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