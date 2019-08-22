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Зеленский предложил провести флешмоб в День государственного флага

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Зеленский предложил провести флешмоб в День государственного флага

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в пятницу, 23 августа, по случаю Дня государственного флага провести флешмоб.

У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира — сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой«, — сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Он отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

День государственного флага Украины — государственный праздник Украины, посвящённый одному из её государственных символов — флагу. Отмечается ежегодно 23 августа.

На общегосударственном уровне праздник установлен Указом президента Кучмы «О Дне Государственного флага Украины» от 23.08.2004. Во времена Ющенко указ был дополнен, в нем было основано поднятие флага Украины в День государственного флага и во время других государственных праздников и проведении общегосударственных мероприятий.

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Первоначальне же День государственного флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-жёлтый флаг был поднят над Киевской горадминистрацией.

флаг, Владимир Зеленский, День государственного флага
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Четверг, 22 августа 2019
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