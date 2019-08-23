Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве с рабочим визитом, сообщают российские СМИ. Для этого Москалькова прервала отпуск.

«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев. У нее запланировано несколько встреч в течение дня», — сказал РБК пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко. Он отметил, что «комментарии по ее визиту будут позднее».

Напомним, вчера сообщалось, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан, обсуждается формула обмена 33 на 33 без учета главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что контакты по вопросу обмена пленными осуществляются.