Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

«С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа», — сказал он в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

Как сообщает на официальном сайте президента Украины, данный указ подписан 23 августа.

«В поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе постановляю установить в Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечать ежегодно 29 августа», — говорится в тексте указа.

Кабинету министров Украины с привлечением общественности, семей погибших защитников Украины поручено разработать и утвердить комплексный план мероприятий по чествованию памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Министерству иностранных дел Украины обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями мероприятий, посвященных памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине, в соответствующих официальных мероприятиях, проводимых в Украине.

Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечивать осуществление мероприятий, посвященных памяти защитников Украины.

Очевидно, что дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 г., когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.