Дата обмена пленными между Украиной и РФ согласована, - адвокат

Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже определена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам адвоката россиян Валентин Рыбин, списки для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной пока не утверждены.
«Дата обмена известна, ждем», — проинформировал он.
Напомним, недавно в росСМИ появилась информация о том, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене «33 россиян на 33». Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.
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