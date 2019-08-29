Чийгоз назвал дату возвращения политзаключенных в Украину

Украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа. Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз в комментарии Интерфакс-Украина.
Кроме того, Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве.
«По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько вероятно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен „на рельсы“ и будет отработано — это так», — сказал он.
Отметим, что сегодня украинский политзаключенный Олег Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. РосСМИ пишут, что помещение Сенцова в СИЗО Москвы может быть в рамках подготовки к обмену.
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