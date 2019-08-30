Рада приняла за основу снятие неприкосновенности с нардепов

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, 363 парламентария поддержали за основу проект постановления № 1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины).
Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.
Напомним, 19 июня 2018 года Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закону президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года. «Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, реестр. № 7203)», — постановил КСУ.
Так, в случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Подчеркнем, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский выступил за принятие Верховной радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года. Так, глава государства настаивал на рассмотрении именно проекта закона № 7203.
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