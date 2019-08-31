Суд по делу Штепы снова перенесли

Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес заседание по делу обвиняемой в сепаратизме экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз причиной стало то, что один из ее адвокатов Дмитрий Марченко попал в ДТП и находится в больнице. Об этом УНН рассказал другой адвокат Штепы — Александр Шадрин.
«Заседание перенесли на 22 октября на 11:00. [Потому что] адвокат Дмитрий Марченко попал в ДТП и находится в больнице», — сказал Шадрин.
Суд должен был состояться 30 августа.
Начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.
В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение.
Судебное заседание должно было состояться 4 марта 2019 года, но из-за госпитализации Штепы в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, так как Штепа снова попала в больницу.
2 апреля Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвокаты.
Причиной неявки обвиняемой на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре.
29 мая суд Харькова перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы за того, что судьи ушли в отпуск.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшую гибель людей, создание террористической организации, призывах к изменению границ Украины — за содействие российским боевикам весной 2014 года, проведении «референдума» о создании террористической организации «ДНР». Максимальная санкция указанных статей — пожизненное заключение.
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