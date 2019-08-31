Зеленский уволил 16 глав райадминистраций в Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.
Об этом говорится в распоряжениях Президента № 297-312, передают Українськi Новини.
Согласно распоряжениям, Президент уволил Александра Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации, Сергея Турченюка — с должности председателя Васильковской райадминистрации, Олега Ковальчука — с должности председателя Верхнеднипровской райадминистрации, Сергея Сусловича — с должности председателя Днипровской райадминистрации, Сергея Нагайченко — с должности председателя Криворожской райадминистрации, Олега Гапича — с должности председателя Криничанской райадминистрации, Владислава Зражевского — с должности председателя Магдалиновской райадминистрации, Виктора Гребцова — с должности главы Межовской райадминистрации, Олега Кириченко — с должности председателя Никопольской райадминистрации, Святослава Максимчука — с должности председателя Павлоградской райадминистрации, Андрея Столбченко — с должности председателя Петриковской райадминистрации, Сергея Саламаху — с должности председателя Пятихатской райадминистрации, Игоря Хрипко — с должности председателя Солонянской райадминистрации, Аллу Кисиль — с должности председателя Софиевской райадминистрации, Валерия Хведчука — с должности председателя Томаковской райадминистрации, Руслана Буленко — с должности главы Царичанской райадминистрации,.
Все они уволены в связи со сроком окончания полномочий Президента, назначавшего их.
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