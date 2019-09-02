Войти
Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам
правительство
Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
визит
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
Парубий подписал новый Избирательный кодекс
законы
Парубий подписал новый Избирательный кодекс

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

СМИ
RSS

«Сегодня» приостановит выпуск газеты

123
«Сегодня» приостановит выпуск газеты

Информационный бренд «Сегодня» сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов и перестанет выпускать газету под названием «Сегодня». Об этом сообщает пресс-служба «Медиа Группы Украина».

«В „Медиа Группе Украина“ принято решение приостановить издание газеты „Сегодня“. 27 сентября 2019 выйдет последний номер ежедневной газеты. В дальнейшем в режиме 24/7 мы, как и раньше, будем предоставлять актуальную и важную информацию на сайте и в теленовостях», — говорится в сообщении.

Читайте также: Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

«За последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват Internet вырос на 60%. В Украине закрылось немало газет и журналов, оставшиеся игроки на рынке уже не в состоянии поддерживать инфраструктуру, необходимую для его существования. Целые сегменты рынка перестали существовать — обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 000 минус, где газеты традиционно читали. Нет смысла печатать газету и не иметь возможности ее распространить. Поэтому мы решили приостановить выпуск ежедневной газеты и сосредоточить усилия на развитии сайта и ТВ-новостей», — цитирует пресс-служба слова Андрея Романенко, генерального директора «Сегодня Мультимедиа».

Романенко также отметил, что всем сотрудникам будут предложены существующие в Группе возможности для трудоустройства или обеспечены справедливые условия увольнения".

газета Сегодня, выпуск
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016