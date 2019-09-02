«Сегодня» приостановит выпуск газеты

Информационный бренд «Сегодня» сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов и перестанет выпускать газету под названием «Сегодня». Об этом сообщает пресс-служба «Медиа Группы Украина».

«В „Медиа Группе Украина“ принято решение приостановить издание газеты „Сегодня“. 27 сентября 2019 выйдет последний номер ежедневной газеты. В дальнейшем в режиме 24/7 мы, как и раньше, будем предоставлять актуальную и важную информацию на сайте и в теленовостях», — говорится в сообщении.

«За последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват Internet вырос на 60%. В Украине закрылось немало газет и журналов, оставшиеся игроки на рынке уже не в состоянии поддерживать инфраструктуру, необходимую для его существования. Целые сегменты рынка перестали существовать — обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 000 минус, где газеты традиционно читали. Нет смысла печатать газету и не иметь возможности ее распространить. Поэтому мы решили приостановить выпуск ежедневной газеты и сосредоточить усилия на развитии сайта и ТВ-новостей», — цитирует пресс-служба слова Андрея Романенко, генерального директора «Сегодня Мультимедиа».

Романенко также отметил, что всем сотрудникам будут предложены существующие в Группе возможности для трудоустройства или обеспечены справедливые условия увольнения".