Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую Государственную таможенную службу.
«Обеспечить запуск Государственной таможенной службы Украины, не допустить к работе в ней всех старых коррупционеров — я буду вам лично помогать. Срок — до 1 декабря 2019 года», — сказал Зеленский.
Помимо этого, президент обязал запустить полноценно систему «единого окна» на таможне с 1 января 2020 года, а также до 1 октября принять закон об уполномоченных экономических операторах.
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