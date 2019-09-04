Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине «особый статус»

Президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить «особый статус» Украине и Турции и полноценное членство в ЕС странам Западных Балкан. Об этом он сказал в своем выступлении во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегический форум в Бледе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.
В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Турции раскритиковал заявления президента Словении. По его словам, Турция хочет полноценное членство.
«Я не знаю, почему вы передумали. Вероятно, президент Франции Эммануил Макрон повлиял на это. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС», — сказал Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу предложил продолжение переговоров с ЕС о вступлении в блок.
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