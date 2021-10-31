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Турция открестилась от проданных Украине беспилотников

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Турция открестилась от проданных Украине беспилотников

Боевые БПЛА, которые используются Украиной, возможно, были иготовлены в Турции, но их использование – это дело Украины.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на полях саммита «двадцатки» в Риме, сообщает TRT Haber.

“Если страна покупает вооружение у нас или у другой страны, это вооружение уже нельзя называть турецким, российским либо украинским. Если государство покупает его у нас, то это уже не турецкий продукт. Возможно, оно было произведено в Турции, но принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом (использовании БПЛА Украиной – ред.)», - заявил Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что Украине, по его мнению, следует прекратить называть БПЛА, приобретенные в Турции, «турецкими».

«Иногда, во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах, мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, включая Россию. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина должна также прекратить использовать наше имя», - сказал Чавушоглу.

Напомним, в некоторых странах была обнародована негативная оценка использования украинскими Вооруженными силами Украины беспилотного аппарата Bayraktar для подавления гаубицы врага, которая осуществляла огонь против подразделения украинских войск.

В частности, пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине «очень обеспокоены… сообщением Генштаба Украинской армии, согласно которому Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины выполнили присягу, применив 26 октября разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar для подавления огневой точки врага на Востоке Украины.

«Что касается применения БПЛА и другого современного оружия, это оружие служит в Украине именно для защиты, - акцентировал Зеленский. – И когда Украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. По этому принципу она будет действовать и в дальнейшем».

Президент подчеркнул, что украинские воины не совершали атаки, но адекватно ответили на агрессию.

Турция, Мевлют Чавушоглу, Bayraktar
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