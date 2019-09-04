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МХП издаст бестселлер от гуру стартапов из Кремниевой долины

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МХП издаст бестселлер от гуру стартапов из Кремниевой долины

Крупнейшая украинская компания МХП поддержала проект издания на украинском языке бизнес-
бестселлера Виталия Голомба «Accelerated Startup» — практического руководства по системному
ускоренному развитию стартапов.

«Книга, о необходимости которой в Украине так долго говорили стартаперы и инноваторы, выходит в сентябре в издательстве „Саммит-Книга“. Это весьма актуальный опыт и знания для нашей страны», — сообщает на своей FB-странице издатель Иван Степурин.

Голомб известен мировому бизнес-сообществу как успешный венчурный инвестор и серийный
предприниматель. В течение последнего десятилетия он был ментором в 11 акселераторах (включая
легендарный «500 Startups») в США, Европе и Азии, объездил 60 стран в роли спикера, ментора и
участника конференций. Интерес украинского стартап-коммьюнити к «Accelerated Startup» вызван тем, что книга представляет собой обобщение колоссального бизнес-опыта Виталия Голомба. Ее быстро взяли на вооружение передовые умы мира, поскольку она дает четкие рекомендации о том, как преуспеть в своем деле и не растерять творческий потенциал на пути от идеи к ее реализации, а также учит стартаперов идти в ногу со временем и быть на полшага впереди всех конкурентов.

«МХП рассматривает свой новый издательский проект как способ мотивировать талантливых
украинских предпринимателей-инноваторов развивать свои идеи на родине. Для Украины важно
остановить отток интеллектуального капитала, и мы прилагаем для этого все усилия, создавая
инфраструктуру для поддержки молодых бизнесов и предоставляя возможности для их интеграции в
инновационную экосистему МХП. Это реальный инструмент реализации творческого потенциала
талантливых ребят.

Первым масштабным образовательным проектом для предпринимателей, желающих создавать и развивать свое дело, стал онлайн-курс „How to Startup“, который мы разработали совместно с ведущими украинскими и зарубежными стартаперами и экспертами.

Вторым таким проектом станет книга Виталия, которая, я уверена, будет полезна и начинающим
технологическим предпринимателям, и тем, кто уже погружен в тему», — поделилась Ксения
Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП.
Одна из крупнейших групп в украинской аграрной индустрии МХП является драйвером модернизации украинского агросектора. По инициативе агрохолдинга и его партнеров в Украине создана программа акселерации и внедрения стартапов «MHP accelerator». Она призвана модернизировать украинскую аграрную индустрию, а также остановить отток из страны носителей передовых технологических идей и решений. Всем желающим экосистема акселерации стартапов дает возможность подключиться к решению практических бизнес-задач на базе предприятий МХП по направлениям «Агробиотехнологии», «Инновации в автоматизации промышленного производства», «Энергоэффективность, зеленая энергетика и управление отходами», «Диджитализация» и т. д.
Выпускники проекта «MHP accelerator» уже приступили к промышленной реализации своих проектов в структурах холдинга Юрия Косюка в сфере аграрного производства и технологий, современных высокотехнологичных решений в сфере корпоративного управления.

Всем участникам акселератора аграрных инноваций обеспечивается поддержка коучей и менторов
МХП, доступ к консультациям в сфере права, маркетинга и PR, финансов, бизнес- администрирования, HR и др.

МХП — ведущая международная агропромышленная группа, которую основал и возглавляет известный украинский бизнесмен Юрий Косюк. 34% ее акций принадлежат иностранным инвесторам после включения акций компании в листинг Лондонской фондовой биржи в 2008 году. Сфера деятельности холдинга, занимающего лидирующие позиции на украинском рынке мяса птицы и являющегося крупнейшим его экспортером на рынки 80 стран мира, — птицеводство, мясопереработка и животноводство, растениеводство и переработка зерна. Бизнес Группы представлен производственными и логистическими активами в Украине, а также на Балканах, в Нидерландах и Словакии, в ОАЭ действует дистрибуционный офис. В состав украинского дивизиона МХП входит 30 предприятий в 14 регионах, которые обеспечивают рабочие места для более 28 000 сотрудников.

МХП, Кремниевая долина, «Accelerated Startup»
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