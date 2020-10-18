Сотрудники Кремниевой долины заявили о выгорании на удаленке

Более двух третей (68%) опрошенных сотрудников компаний Кремниевой долины заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии. Об этом со ссылкой на опрос сервиса Blind сообщил портал Business Insider.
В опросе участвовали более 3 тыс. сотрудников таких компаний, как Amazon, Microsoft, Google и Facebook. По сравнению с февральским исследованием доля респондентов, которые сообщили о выгорании на работе, выросла с 61 до 68%.
Больше всего тех, кто сообщил о том, что стал уставать сильнее, чем раньше, оказалось среди опрошенных сотрудников Facebook — 81%. Чуть меньше таких в Google — 79%.
Хотя удаленка и сняла часть проблем, связанных, например, с ежедневными поездками на работу, она одновременно и прибавила стресса, отмечает портал. В частности, о том, что они на удаленке работают дольше, сообщили половина опрошенных сотрудников Google и Facebook, а также 67 и 70% респондентов из Amazon и Microsoft соответственно, следует из опроса Blind.
Кроме того, среди появившихся на удаленке проблем респонденты назвали трудность найти баланс между работой и личной жизнью и усталость от видеочатов.
«Раньше было какое-то разграничение между работой и семейной жизнью, теперь оно исчезло. Не работаю из дома, просто живу на работе», — написал один из опрошенных сотрудников Google.
Из-за угрозы распространения коронавируса Google в середине марта рекомендовала сотрудникам переключиться на дистанционный формат, пообещав «искать новые способы поддержки пользователей, партнеров, клиентов и сообществ». Затем компания предложила работникам остаться на удаленке сначала до конца года, а затем и вовсе продлила этот режим до июля 2021 года, сообщила газета The Wall Street Journal.
Так же поступил и Facebook. Онлайн-ретейлер Amazon растянул дистанционный режим для работников до 8 января 2021 года, по данным GeekWire.
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