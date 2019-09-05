НАБУ склонило суд к нарушению норм процессуального права, - экс-глава НКРЭКУ

НАБУ проигрывает дело в отношении «Роттердам +», поэтому идет на процессуальные нарушения и подталкивает к этому суд. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, комментируя сообщение директора НАБУ о получении разрешения суда на его задержание по делу «Роттердам +».
«НАБУ не способно на открытый конкурентный процесс, потому что они в нем „в сухую“ проигрывают нам. Именно поэтому НАБУ обращаются в суд после своего разгромного проигрыша и „в тихую“ и без юридических оппонентов получают нужные себе решения без приглашения стороны защиты; занимаются сливами в СМИ», — написал Волк.
Он также отметил, что вместе со своими адвокатами будет определяться по дальнейшему своей защиты после получения решения суда. «Мы еще не получили решение суда. После получения и изучения — примем решение о дальнейшей защите», — написал Волк.
Напомним, ранее ряд энергоэкспертов заявили, что дело НАБУ по «Роттердам +» не имеет судебной перспективы, и отметили, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.
24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам +». 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.
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