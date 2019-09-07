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Мэр Днепра Филатов досрочно открыл мост, который обещал Зеленскому

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Центральный мост открыт после капитального ремонта, движение по мосту открыто в обе стороны.

«Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр», — написал Филатов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

При этом он отметил, что никогда «не держался за свое кресло» и готов уйти с должности мэра Днепра, когда в городе откроют аэропорт.

«Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы — Ред.) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление», — заявил он.

Кроме того, Филатов в своем видеообращении показал установленное на мосту «кресло мэра».

«А пока...Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть — это не слава и признание, а тяжкий крест», подчеркнул Филатов.

Как сообщалось, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост (автодорожный мост № 2) не будет отремонтирован до 14 сентября.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку», — сказал Зеленский в ходе поездки в Днепр в пятницу, проводя вместе с Филатовы осмотр моста.

В свою очередь, Филатов повторил условие: «Еще раз: если я не открываю — пишу заявление».

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост № 2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Днепр, Борис Филатов
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 19 минут назад

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