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Филатов готовит в Днепре новый жестокий сценарий устранения конкурентов: СМИ узнали планы

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Филатов готовит в Днепре новый жестокий сценарий устранения конкурентов: СМИ узнали планы

В Днепре уже в эту пятницу, 9 июля, в 16:30 пройдет исполком горсовета, на котором снова планируется принять решение о демонтаже билбордов. Сценарий — повторить события 2 июля.

Об этом стало известно изданию «Репортер». По его данным, адреса для сноса бордов будут другие, но план тот же — устранить бизнес, который имеет на руках все разрешительные документы.

Отмечается, что меру города Борису Филатову окончательно развязал руки тот факт, что официальный Киев никак не отреагировал на жестокое избиение журналистов на прошлых выходных. Несмотря на тот факт, что местные телеканалы открыто обращались и к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

«Ни для кого не секрет, что его главная цель в этом вопросе — монополизировать рынок наружной рекламы в городе и убрать борды конкурентов. В данном случае для него цель оправдывает средства», — поясняет издание.

Время и дата заседания тоже были выбраны не случайно. Ведь если решение о демонтаже примут в пятницу вечером, то владельцы рекламных конструкций просто не успеют обратиться в суды до понедельника. Таким образом на выходных борды будут пытаться срезать и повторят печально известный сценарий. На этот раз Филатов также планирует привлечь бойцов «Муниципальной варты». Ведь их произвол так и остался безнаказанным. А если полиция все также будет бездействовать, то это значит, что обычные люди потеряли свое последнее право на защиту. И кто знает, как жестоко будет действовать «Муниципальная варта» на этот раз?

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По данным издания, Филатов и его свора даже придумали повод для демонтажа. Им стали обращения руководителей «Днепрводоканала», «Днепровских теплосетей» и т.д., что рекламные конструкции якобы им мешают.

«Хотя они уже более 10 лет стоят на этом месте и никаких претензий до этого не было. Как нам стало известно, руководители коммунальных предприятий отчаянно сопротивлялись приказу писать такие письма, поскольку отлично знают, что борды стоят законно, а их липовые письма тянут на уголовную ответственность. Но не подчиняться приказу из мэрии бояться. Очевидно, что Филатов открыто подставляет коммунальщиков. И это дает основания утверждать, что при реализации своих замыслов он не остановится ни перед чем», — подчеркивают журналисты.

Днепр, Борис Филатов
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