SpaceX обнародовала кадры испытаний своего нового Crew Dragon

Идея состоит в том, что если что-то пойдет не так с ракетой, несущей Crew Dragon, аппарат может задействовать свои собственные двигатели, чтобы избежать опасности, вернувшись на Землю с помощью парашютов.

«Наша команда завершила более 700 испытаний двигателей SuperDraco для космического корабля», — говорит SpaceX.

Аппарат имеет восемь двигателей SuperDraco, позволяющих ему достигать скорости 700 километров в час. Парашюты обеспечивают максимально безопасное приземление корабля с экипажем на Землю после того, как сработает система.

Тесты SuperDraco далеко не всегда шли по плану. Этот двигатель ответствен за взрыв капсулы Crew Dragon во время испытания в апреле текущего года, с чем связывают перенос сроков первого запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Напомним, что первый беспилотный полет перспективный аппарат от SpaceX совершил 2 марта 2019 года. Пилотируемый полет планируют выполнить не ранее ноября 2019 года: специалисты, впрочем, не исключают новых переносов сроков.

Ahead of our in-flight abort test for @Commercial_Crew—which will demonstrate Crew Dragon's ability to safely carry astronauts away from the rocket in the unlikely event of an emergency—our team has completed over 700 tests of the spacecraft's SuperDraco engines pic.twitter.com/nswMPCK3F9 — SpaceX (@SpaceX) 12 сентября 2019 г.

На прошлой неделе SpaceX провела необходимые испытания первой ступени своей ракеты-носителя Falcon 9, которая будет ответственна за запуск двух астронавтов NASA на орбиту в рамках первого в истории испытательного полета экипажа Crew Dragon.

Напомним, что сама ракета Falcon 9 не только давно введена в эксплуатацию, но и является на сегодняшний день наиболее востребованной ракетой-носителем в мире. Носитель имеет опциональную возможность возврата первой ступени на Землю с целью ее применения для дальнейших запусков: такой подход призван снизить цену старта.

Аппарат Crew Dragon построен на основе беспилотного грузового корабля Dragon, также давно введенного в эксплуатацию и являющегося единственными на сегодняшний день космическим «грузовиком», способным возвращать грузы с МКС обратно на Землю.

В перспективе компания SpaceX намерена построить принципиально новый корабль Starship, наиболее мощный и грузоподъемный среди всех космических кораблей. Согласно оценкам, на его борту можно будет разместить до 100 человек. Starship рассматривают в качестве инструмента для полетов к Марсу и, возможно, к более удаленным от нас объектам Солнечной системы.