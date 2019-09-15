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SpaceX обнародовала кадры испытаний своего нового Crew Dragon

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SpaceX обнародовала кадры испытаний своего нового Crew Dragon

Идея состоит в том, что если что-то пойдет не так с ракетой, несущей Crew Dragon, аппарат может задействовать свои собственные двигатели, чтобы избежать опасности, вернувшись на Землю с помощью парашютов.

«Наша команда завершила более 700 испытаний двигателей SuperDraco для космического корабля», — говорит SpaceX.

Аппарат имеет восемь двигателей SuperDraco, позволяющих ему достигать скорости 700 километров в час. Парашюты обеспечивают максимально безопасное приземление корабля с экипажем на Землю после того, как сработает система.

Тесты SuperDraco далеко не всегда шли по плану. Этот двигатель ответствен за взрыв капсулы Crew Dragon во время испытания в апреле текущего года, с чем связывают перенос сроков первого запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Напомним, что первый беспилотный полет перспективный аппарат от SpaceX совершил 2 марта 2019 года. Пилотируемый полет планируют выполнить не ранее ноября 2019 года: специалисты, впрочем, не исключают новых переносов сроков.

На прошлой неделе SpaceX провела необходимые испытания первой ступени своей ракеты-носителя Falcon 9, которая будет ответственна за запуск двух астронавтов NASA на орбиту в рамках первого в истории испытательного полета экипажа Crew Dragon.

Напомним, что сама ракета Falcon 9 не только давно введена в эксплуатацию, но и является на сегодняшний день наиболее востребованной ракетой-носителем в мире. Носитель имеет опциональную возможность возврата первой ступени на Землю с целью ее применения для дальнейших запусков: такой подход призван снизить цену старта.

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Аппарат Crew Dragon построен на основе беспилотного грузового корабля Dragon, также давно введенного в эксплуатацию и являющегося единственными на сегодняшний день космическим «грузовиком», способным возвращать грузы с МКС обратно на Землю.

В перспективе компания SpaceX намерена построить принципиально новый корабль Starship, наиболее мощный и грузоподъемный среди всех космических кораблей. Согласно оценкам, на его борту можно будет разместить до 100 человек. Starship рассматривают в качестве инструмента для полетов к Марсу и, возможно, к более удаленным от нас объектам Солнечной системы.

SpaceX, Crew Dragon
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