Сноуден рассказал о своей жизни в Москве

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в мемуарах «Личное дело» (Permanent Record) рассказал, что слегка меняет свою внешность, выходя в Москве на улицу. Книга, которая поступит в продажу 17 сентября, имеется в распоряжении РИА Новости.

«Куда бы я ни шел, я стараюсь немного менять свой внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную анонимность. Я меняю ритм и скорость походки и, вопреки мудрому совету моей матери, смотрю в противоположную движению сторону, когда перехожу дорогу», — рассказывает Сноуден.

Он не говорит таксистам свой адрес, предпочитая дойти до автобусной остановки или одного из соседних домов. Москву Сноуден называет «огромным странным городом» и признается, что особых успехов в русском языке пока не достиг. «Русский у Линдсей (Линдсей Миллс — жена Сноудена — ред.) лучше, чем мой», — отмечает он.

Сноуден отметил, что до приезда Линдсей не испытывал особой потребности выходить за пределы своей квартиры. Линдсей настояла на том, что они должны как следует посмотреть Москву, пара побывала в Большом театре, посещает музеи.

«Там (в театре) было так много народа, в зале было тесно. Линдсей почувствовала мой дискомфорт. Когда свет погас, а занавес поднялся, она наклонилась ко мне, ткнула меня локтем под ребра и шепнула: «Никто из этих людей не пришел сюда ради тебя. Они пришли ради этого», — рассказывает Сноуден.

Из музеев особое впечатление на Сноудена произвела Третьяковская галерея с ее коллекцией икон. В книге он обращает особое внимание на то, что иконописцы никогда не подписывали свои работы. Во время посещения музея Сноудена узнала девочка-подросток и попросила «селфи» с ним и Линдсей на память. Затем, как признается Сноуден, он долго со страхом ждал появления фотографии в социальных сетях, понимая, что его фотография с Миллс может быстро оказаться в СМИ.

«Но, насколько я знаю, фотография так нигде не появилась и осталась просто частным воспоминанием о личной встрече», — отметил он.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.