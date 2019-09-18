Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола заявил, что купил квартиру в Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола приобрел квартиру в Украине из-за частых визитов в эту страну. Об этом каталонский специалист рассказал в ходе пресс-конференции перед матчем «Шахтер» — «Манчестер Сити», его слова приводятся на сайте украинского клуба.
В 2017 и 2018 годах клубы четыре раза пересекались в Лиге чемпионов. В прошлогоднем розыгрыше дважды сильнее оказались англичане — 3:0 и 6:0. В 2017 году украинский клуб дома победил 2:1, но уступил в гостях 0:2.
Гвардиола признался, что на покупку его натолкнули частые выезды его команд в Украину.
«Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится», — сообщил Гвардиола.
«Шахтер» и «Манчестер Сити» являются действующими победителями своих национальных первенств. Матч группы С между ними пройдет в Харькове и начнется в 22:00.
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