Криштиану Роналду раскрыл размер своего состояния

Форвард Криштиану Роналду допустил, что его состояние примерно равно $500 млн. Об этом португальский футболист рассказал в ходе интервью американскому актеру, журналисту и сценаристу Крису Моргану.
Морган задал Ронладу вопрос, правда ли, что состояние футболиста составляет полмиллиарда долларов. «Думаю, да. Хотелось бы надеяться на это. Не могу на все 100% говорить о точной сумме, но на моем банковском счете имеются хорошие деньги», — признался Роналду.
Португальский футболист известен своей страстью к автомобилям. Во время интервью он рассказал, что у него их 17, среди них по два Bugatti, Ferrari и McLaren, но он предпочитает чаще ездить на другом автомобиле. «Мне очень комфортно ездить на Rolls-Royce», — отметил Роналду.
Нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Португалии он провел 158 матчей и забил 88 голов. Оба этих показателя являются лучшими для португальских футболистов всех времен.
Летом 2018 года он перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». В первом же сезоне с итальянским клубом он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.
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