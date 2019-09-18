Криштиану Роналду раскрыл размер своего состояния

Форвард Криштиану Роналду допустил, что его состояние примерно равно $500 млн. Об этом португальский футболист рассказал в ходе интервью американскому актеру, журналисту и сценаристу Крису Моргану.

Морган задал Ронладу вопрос, правда ли, что состояние футболиста составляет полмиллиарда долларов. «Думаю, да. Хотелось бы надеяться на это. Не могу на все 100% говорить о точной сумме, но на моем банковском счете имеются хорошие деньги», — признался Роналду.

Португальский футболист известен своей страстью к автомобилям. Во время интервью он рассказал, что у него их 17, среди них по два Bugatti, Ferrari и McLaren, но он предпочитает чаще ездить на другом автомобиле. «Мне очень комфортно ездить на Rolls-Royce», — отметил Роналду.

Нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Португалии он провел 158 матчей и забил 88 голов. Оба этих показателя являются лучшими для португальских футболистов всех времен.

Летом 2018 года он перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». В первом же сезоне с итальянским клубом он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.