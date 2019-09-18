В Киеве неизвестные избили заместителя Кличко

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака.
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что врачам Слончак объяснил, что инцидент произошел в 23:30 в подъезде дома №16-в по улице Митрополита Липкивского. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.
Известно, что Слончак стал замглавы КГГА в ноябре прошлого года. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также – выстраивает направление правовой политики.
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