Глава Представительства ЕС присоединился к уборке мусора в Киеве

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазикас принял участие в уборке берегов Днепра в Киев.

Об этом он написал в Twitter.

«Спасибо всем волонтерам, в т.ч. из Представительства ЕС, которые сегодня были на уборке берегов реки Днепр в солнечном Киеве. Никто иной, как сами люди, не может убрать собственный дом. Пластиковые отходы, в основном, лежат в основе стратегии ЕС по очищению планеты», — написал Маазикас.

21 сентября по всему миру проходит Всемирный день чистоты. Инициированная жителями Эстонии крупнейшая гражданская акция в истории сегодня стартовала на островах Фиджи и завершится на Гавайских островах.